Sanremo: quattro mesi al Festival, manca la firma sulla convenzione ma arrivano tante conferme

Che a Sanremo si ‘Festival tutto l’anno’ è risaputo e, nonostante manchino quattro mesi alla kermesse canora matuziana del 2024, c’è grande attenzione verso l’appuntamento anche in funzione della convenzione tra Rai e comune che, mai questa volta è un po’ in ritardo.

Complice il cambio del Cda dopo le elezioni politiche, la firma sull’accordo tra i due enti pubblici è slittata più volte. Da palazzo Bellevue sono arrivate, a più riprese, conferme che le possibili questioni sono già state superate, tra colloqui telefonici e scambi di mail, ma al momento l’accordo ufficiale manca ancora.

La base economica su cui firmare rimane quella dei 5 milioni annui, che confermano quanto sborsato da viale Mazzini per avere le ‘mani’ sul Festival e anche l’impegno della Rai dovrebbe rimanere del tutto simile a quello dell’anno scorso con, al di fuori dell’Ariston il grande palco di piazza Colombo, gli spazi in piazza Borea d’Olmo e il forte di Santa Tecla.

Ci sarà anche la nave da crociera con i passeggeri come lo scorso anno, visto che la Costa ha già messo a listino e venduto a molti clienti la settimana sanremese. C’è il nodo ‘Area Sanremo’, per la quale al momento non è stata fatta promozione, anche se dal comune vengono date ampie rassicurazioni sulla sua organizzazione. ‘Sanremo Giovani’, invece, è un caso a parte visto che rientra nella convenzione ed è già programmato per mercoledì 20 dicembre prossimo, come sempre dal Teatro dell’Opera del Casinò.

Ecco, se da un lato il Festival è sempre una certezza, manca molto alla città dei fiori un appuntamento vero con ‘Area Sanremo’. Da quando esiste, il concorso che porta al Festival pecca di una entità sua, del fatto che non è mai decollato in qualità di talent. Anche quest’anno dovrebbe essere targato Rai, dopo che lo scorso era stato preso in mano dallo stesso Amadeus.

Il Festival è già dietro l’angolo con la sua ‘Casa Sanremo’ al Palafiori, il grande palco di piazza Colombo e la marea umana che si porta dietro nel corso della settimana, ma anche di quelle precedenti, quando nella città dei fiori arrivano cantanti e protagonisti. Bisogna prepararsi ed ora si attende l’ufficialità per la convenzione.