"La famiglia ti mette le ali?", a Bordighera laboratorio autostima di Noi4You

Secondo appuntamento con il Laboratorio Autostima. Il Gruppo Noi4you non si ferma e durante il periodo dell’Accademia per genitori ed insegnanti mette come contorno un argomento molto attuale: la famiglia. L'appuntamento sarà domani alle 21 in via Firenze 1 a Bordighera.

"La famiglia ha perso, continuano a vincere i celibi ed i nubili che escono dall’Università ma non dalle famiglie! Hanno vinto loro, ma come mai? Cosa sta succedendo nelle nostre case? In quale direzione stiamo andando? La famiglia non sembra più in grado di fornire Ali ai figli per farli volare via!" - fa sapere Noi4You - "Parleremo, dunque, con la dottoressa Sciolla (psicoterapeuta familiare) di come il sistema famiglia si sia evoluto e di quali modifiche sia necessario attuare per rendere una vita migliore ai figli ed ai genitori stessi. Una comunità che funziona deve saper mettere le ali ai giovani adulti! Vi aspettiamo dunque domani, giovedì 5 ottobre, nella nuova sede di Noi4you alle 21".