Camporosso, lotta al tumore al seno: la rotonda del ponte dell’Amicizia si illumina di rosa (Foto)

Anche quest’anno il comune di Camporosso ha deciso di illuminare di rosa la rotonda sul ponte dell’Amicizia, in un gesto di sensibilizzazione per il “mese rosa della prevenzione”. Lo annuncia il sindaco Davide Gibelli.

"Rosa sarà il colore che per tutto il mese di ottobre illuminerà la rotonda del ponte dell’Amicizia per la lotta contro il tumore al seno" - dice il primo cittadino - "Un gesto simbolico con cui Camporosso aderisce all’iniziativa promossa dalla Lilt che sostiene la campagna 'Nastro Rosa' per sensibilizzare le donne sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori".

Ottobre è, infatti, il mese rosa dedicato alla prevenzione del tumore al seno per sensibilizzare un sempre maggior numero di donne sulla fondamentale importanza della prevenzione oncologica e della diagnosi precoce.