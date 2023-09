Ventimiglia: si avvicina a grandi passi la 'Festa dello Sport' organizzata dall’Assessorato allo Sport del Comune

Si terrà domenica 1 ottobre dalle 10.00 alle 17.00 in piazza della Libertà, Via Veneto, via Repubblica e Giardini Tommaso Reggio a conclusione della ‘Settimana Nazionale dello Sport’, organizzata dall’Assessore allo Sport del Comune, Serena Calcopietro, e dal Consigliere delegato Enzo Di Marco, con la collaborazione del CONI rappresentato dal fiduciario di zona Sergio Balocco, la ‘Festa dello Sport’ che vedrà impegnate le Associazioni Sportive in un open day in cui si alterneranno dimostrazioni pratiche, esibizioni, prove aperte all’utenza, attività di promozione e interventi di esperti del settore impreziositi dalla presenza degli atleti di origine ventimigliese che si sono distinti sia a livello nazionale sia internazionale nelle discipline di appartenenza: il paratleta Saverio Di Bari , la judoka Maruska Iamundo e Ilaria Sanguineti, di recente rientrata dalla partecipazione ai campionati europei di ciclismo femminili.

“Questo evento vuole rilanciare lo sport in tutte le sue forme – dichiara l’Assessore allo Sport Serena Calcopietro - considerando che il valore più rilevante è costituito dall’aspetto educativo, maieutico, di terapia e di prevenzione sul piano della salute che esso offre agli utenti; lo sport costituisce anche un fenomeno sociale e culturale del quale, necessariamente, gli Amministratori devono occuparsi. Questa visione è stata colta da questa Amministrazione anche per dar seguito all’importante obiettivo programmatico “Torna Sportiva Ventimiglia” che prevede un occhio di riguardo particolare al settore: questo evento segnerà la ripartenza in grande stile delle attività sportive. Esprimo un plauso alle Associazioni che con grande vitalità hanno aderito a questa iniziativa che intendiamo riproporre e migliorare, sostenendo le esigenze e i bisogni delle società che operano sul territorio, ed investendo sul tessuto sociale”.

Il Sindaco e l’amministrazione comunale invitano adulti e bambini a partecipare numerosi e con entusiasmo a questa importante manifestazione sportiva.