Sanremo: medicina e intelligenza artificiale, esperti a confronto oggi al Roof con l'Ordine dei medici (Foto e Video)

Intelligenza artificiale, mondo digitale e cura della persona’: è questo il tema che viene affrontato oggi, all’Ariston Roof di Sanremo, dai medici invitati ad un convegno organizzato dall’Ordine imperiese insieme all’Ordine degli avvocati.

Il convegno si propone di presentare i principali sviluppi di questa tecnologia in ambito medico e di indagare e discutere i complessi interrogativi etici, deontologici e giuridici connessi all'impiego dell'IA in medicina che ruotano intorno alla tutela dei diritti dell'assistito, alla privacy, alla sicurezza, alla allocazione delle responsabilità giuridiche in caso di evento avverso e al rischio di perdere non solo la dimensione umana del rapporto tra medico e paziente, ma anche di escludere sempre di più la peculiarità della dimensione clinica nella diagnostica e nella cura.

“La medicina – ha detto Francesco Alberti, presidente dell’Ordine dei medici imperiese - è uno dei principali campi di sviluppo applicandosi alla digitalizzazione della diagnostica per immagini, alla reportistica digitale in sostituzione delle cartelle cartacee, allo sviluppo di biotecnologie impiegate nel campo delle cosiddette scienze ‘omiche’, alla diffusione dell'IoMT (internet of medicalthings). Un nuovo sistema di applicazione nella didattica. L'intelligenza artificiale comprende sistemi informatici che possono eseguire attività che normalmente richiedono intelligenza umana, come la percezione visiva, il riconoscimento del linguaggio, l'assunzione di decisioni, la traduzione da una lingua all'altra. È in atto una rivoluzione culturale, tecnologica e scientifica centrata sull'applicazione dell'apprendimento automatico a database di grandissime dimensioni. IA, visione artificiale e sistemi di apprendimento automatico stanno ampiamente dimostrando che oggi le macchine analizzano grandi quantità di dati più velocemente e meglio degli esseri umani. Dalla I.A. applicata alla Genomica, alla Radiomica come elemento fondante delle medicina di precisione in ambito oncologico, al Metaverso, all'applicazione in campo farmaceutico: questo il nuovo paradigma di scienza che ‘simula il ragionamento umano’ genera dubbi sulla capacità e sulla stessa possibilità di controllo umano di questa tecnologia. Nasce quindi un interrogativo etico e deontologico. Quanto cambia il rapporto Medico-Assistito? C'è più tempo per parlare alla gente? Si corre il rischio di raggiungere la perfezione senza amore? Comunque non va certo demonizzata: L'intelligenza umana che lavora con l'IA. Un clinico ben informato, empatico, dotato di rigorosi strumenti predittivi e di guida nelle scelte e alleggerito dal lavoro ingrato e ripetitivo può portare ad avvicinarsi maggiormente alla realizzazione della vera cura per il paziente".

Negli ultimi anni le informazioni digitali a livello globale, sono più che raddoppiate e questa tendenza è destinata ad aumentare in modo esponenziale. Al convegno hanno anche partecipato, per la Regione il Consigliere Mabel Riolfo e, per il Comune l'Assessore Silvana Ormea.