Da Ventimiglia prende il via "Primini in bicicletta" (Foto)

Andrà in scena domani, il 24 settembre, "Primini in bicicletta", evento conclusivo della SEM organizzato in collaborazione con Fiab Riviera dei Fiori e le scuole Biancheri di Ventimiglia.

La partenza sarà alle 10 dalle scuole Biancheri di via Roma. "Vogliamo offrire ai ragazzi una visione differente di mobilità" - spiegano gli organizzatori - "Ci chiedono autonomia, hanno bisogno di responsabilizzarsi e di conoscere il mondo che li circonda. Hanno bisogno di crescere in un'ambiente meno inquinato e meno rumoroso. Hanno bisogno di muoversi per sentirsi vivi e forti. La bicicletta offre tutto questo, perciò, domenica pedala con noi!".

"Per l'iniziativa non abbiamo sponsor" - concludono - "La quota di partecipazione all'evento è di due euro per i ragazzi non accompagnati. E' previsto un giro di Boa a Sant'Ampelio dove verrà offerto anche un piccolo rinfresco ma se qualcuno volesse portare qualcosa da condividere sarebbe molto apprezzato".