Al via a Vallecrosia e Bordighera laboratori teatrali e corsi individuali

Tornano anche quest’anno, dopo il successo e la numerosa partecipazione dello scorso anno, i laboratori teatrali condotti dalla dottoressa Silvia Villa, in collaborazione con La Compagnia Stabile di Vallecrosia 'Teatro della Luna', attiva da quasi 20 anni sul territorio con importanti lavori teatrali e con il gradito patrocinio del comune di Vallecrosia.

L’insegnante, che ha collaborato con il Piccolo Teatro di Milano, Fondazione Giorgio Gaber, il Teatro delle 10 di Torino, dal 2007 attrice/doppiatrice professionista di cartoni animati, film, serie tv e regista di numerosi spettacoli sul territorio, spiega con entusiasmo: “Quest’anno desideriamo proporre due laboratori: 'il Gioco del Teatro', per chi muove i primi passi verso questo meraviglioso mondo ed uno avanzato: 'La Verità della Maschera', con i partecipanti dell’anno scorso, aperto a chi ha esperienza e formazione precedente. Ci si metterà 'in Gioco', sperimentando nuove possibilità espressive e creative anche con le maschere, divertendosi ad essere 'Altro da Sé' e si darà 'Corpo e Voce Al cuore', attraverso improvvisazioni, esercizi teatrali e le tecniche dei più grandi Maestri del Teatro e del Doppiaggio. Ciascun laboratorio, diviso in due moduli, sarà a numero chiuso per permettere un lavoro attento al singolo e terminerà con uno Spettacolo di fine percorso facoltativo. L’inizio dei Laboratori, con frequenza settimanale, si prevede per metà ottobre 2023 nella Sede della Compagnia 'Teatro della Luna' via Orazio Raimondo – Vallecrosia".

Per scoprirne di più martedì 26 e giovedì 28 settembre alle 21 si terranno 2 incontri conoscitivi di prova nella Sala Polivalente di Vallecrosia, via C. Colombo, gratuiti e aperti al pubblico. Si propongono, inoltre, per chi volesse percorsi ritagliati sulle proprie esigenze o desideri, corsi individuali o a piccoli gruppi di dizione, uso della voce, lettura espressiva, public speaking e pre-doppiaggio, che si svolgeranno dal mese di ottobre a Bordighera per “far fiorire la propria voce e trasformarla in musica per sé e per gli altri”.

Per maggiori informazioni, costi e iscrizioni: Whatsapp +39 347 5446651 - +39 333 2866165 - villa.silviannamaria@gmail.com.