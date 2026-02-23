A Villa Boselli di Taggia la 32ª edizione di “Ossi di Seppia”: premiata la poesia dedicata a Tiziano Chierotti

Si è svolta nella suggestiva cornice di Villa Boselli, ad Arma di Taggia, la 32ª edizione di “Ossi di Seppia”, prestigioso concorso nazionale di letteratura e poesia che quest’anno ha registrato la partecipazione di ben 2.208 autori provenienti da tutta Italia.

Nel corso della cerimonia è stato conferito un Premio speciale a Nives Bianchi di Montalto Carpasio per una poesia intensa e toccante dedicata alla memoria di Tiziano Chierotti, militare italiano scomparso in Afghanistan durante una missione di pace. Particolarmente commovente il momento della premiazione, al quale hanno assistito anche i genitori di Tiziano Chierotti, presenti in sala e visibilmente emozionati, in un clima di profondo raccoglimento e partecipazione.

La manifestazione si conferma così un appuntamento culturale di rilievo nel panorama letterario nazionale, capace di coniugare qualità artistica, memoria e impegno civile.