Perinaldo: il Brigadiere Celestino Carcangiu lascia il servizio attivo nell'Arma dei Carabinieri

Il Brigadiere Capo Qualifica Speciale, Celestino Carcangiu, lascia il servizio attivo dell’Arma dei Carabinieri. Classe 1967, si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri il 18 ottobre 1986 e, prima di approdare alla Stazione di Perinaldo, ha prestato servizio per lunghi anni alla Radiomobile di Bordighera dal 1996 al 2017, alla Radiomobile di Novara dal 1991 al 1996 e prima ancora dal 1987 al 1990 presso la Stazione di Ventimiglia.

Durante il percorso professionale si è fatto apprezzare per le sue qualità umane e lo spirito di abnegazione nel servizio oltre che per le sue capacità professionali avendo assolto anche il delicato compito di armaiolo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Imperia.

Questa mattina, negli uffici della Caserma “Pietro Somaschini”, il Comandante Provinciale, Colonnello Marco Morganti, alla presenza del Comandante della Compagnia di Bordighera, Magg. Saverio Cappeluti, e di una folta rappresentanza di militari, lo ha salutato calorosamente ringraziandolo per il contributo fornito, in alcuni casi determinante, per il raggiungimento di brillanti risultati soprattutto negli ultimi anni di servizio presso la Stazione di Perinaldo.