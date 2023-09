Ventimiglia: nel fine settimana all'area archeologica di Nervia “Le pietre sussurrano”

Sabato 23 e domenica 24 settembre tornano le Giornate Europee del Patrimonio, evento di portata internazionale e l’area archeologica di Nervia (antica città romana di Albintimilium) a Ventimiglia intende celebrarle facendo parlare le rovine.

Sabato 23, in collaborazione con l’associazione culturale “Liber theatrum”, andrà in scena, con partenza dalle 17.30 in poi, la prima assoluta di un’opera scritta appositamente per essere rappresentata, avendo come suggestivo scenario non soltanto i resti della città romana ma anche le successive ed innumerevoli tracce lasciate dall’uomo in quest’area, come ad esempio i gasometri dell’officina del Gas.



Lo spettacolo, che il regista e presidente dell’associazione, Diego Marangon, preferisce definire “percorso teatrale diffuso”, è infatti intitolato “Le pietre sussurrano” e dà voce alle tante presenze, più o meno illustri, che questo lembo di Liguria ha generato e che ancora si possono udire, prestando un orecchio attento e sensibile alle storie del passato, scaturire dalle pietre.



Gli spettatori verranno pertanto guidati in un percorso “archeologico/recitato” che si snoderà tra l’area dei gasometri (eccezionalmente messa a disposizione dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona), dove sono ancora presenti cospicui resti delle insulae (le case dei Romani meno abbienti), l’area delle terme e quella del teatro romano: un percorso di narrazione di fatti, accadimenti e personaggi illustri (o meno) che in qualche modo sono connessi con il contesto archeo-urbano della città di Albintimilium.

Un percorso in cui la Storia e le storie si intrecceranno di continuo.

L’appuntamento è quindi presso l’antiquarium di Corso Genova 134. Sono previste tre partenze scaglionate alle 17.30 – 18.00 e 18.30, per un massimo di 35 persone a gruppo e la prenotazione è quindi necessaria e indispensabile, telefonando al numero 3386273449, per mail a liber.theatrum@gmail.com oppure on line, sulla piattaforma Eventbrite (https://shorturl.at/csyE2) .

L’ingresso a 4 € (possibili riduzioni ed esenzioni di legge) comprende lo spettacolo, la successiva visita al sito ed infine una degustazione di vini offerta dalla Direzione Regionale Musei della Liguria, che fa gli onori di casa.



Per info:

drm-lig.albintimilium@cultura.gov.it

antiquarium 0184 252320

www.libertheatrum.com