Il Console Generale del Giappone a Milano Toshiaki Kobayashi in visita a Bordighera

Il Sindaco Vittorio Ingenito e l’Amministrazione di Bordighera hanno accolto oggi a Palazzo Garnier il Console Generale del Giappone a Milano Toshiaki Kobayashi, giunto nella città delle palme per prendere parte alla Giornata del Rispetto per gli Anziani. La ricorrenza, nata nel 2019, viene celebrata il terzo lunedì di settembre in concomitanza con Keiro no Hi, festa nazionale giapponese dedicata alle persone più longeve e alla loro esperienza.

“E’ un grandissimo onore avere qui con noi il Console Generale. La sua presenza a Bordighera unisce la nostra comunità al popolo giapponese sia nel segno dell’affetto e della gratitudine per chi ha raggiunto importanti traguardi di vita sia nella valorizzazione della cultura della memoria, fondamento indispensabile per costruire un futuro realmente consapevole.” ha dichiarato il Sindaco Vittorio Ingenito.

Il programma della Giornata del Rispetto per gli Anziani, che questa mattina ha compreso la visita di Sindaco e Amministrazione presso la casa di riposo San Giuseppe, entrerà nel vivo nel corso del pomeriggio.

Alle 16.30, presso i Giardini Lowe, sarà scoperta una targa vicino al gingko biloba piantumato per ricordare la celebrazione di quest’anno. A seguire alle ore 17.00 nell’ex Chiesa Anglicana si svolgerà la cerimonia di ringraziamento e di consegna dei riconoscimenti: una targa per coloro che hanno compiuto 100 anni tra il 20 settembre 2022 e 18 settembre 2023 e un attestato per coloro che, nello stesso arco di tempo, hanno compiuto 90 anni. Per l’occasione la compositrice e pianista Veronica Rudian eseguirà due suoi brani.