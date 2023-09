Cervo: Vanessa Di Mario vince la XXXI edizione del concorso Pennello d'Oro

Si è conclusa la XXXI edizione del Pennello d'Oro, estemporanea di pittura organizzata dal Comune di Cervo, in collaborazione con la Pro Loco, gli operatori turistici e commerciali, e i circoli Acli a.p.s. del Golfo Dianese.

Quest’anno il tema scelto era “Cervo in Musica”. Vanessa Di Mario di Diano Marina è la vincitrice, seguita al secondo posto da Giovanni Lungo Vaschetti di Pralormo e, al terzo posto, da Emma Celeste Donato, anche lei di Diano Marina.

Vanessa Di Mario ha dichiarato riguardo alla sua opera: “Qualche giorno fa ho avuto il piacere di assistere alle prove dei ragazzi dell'Accademia. Dei mostri di bravura. Lei è una di loro!”

Il premio speciale “Ricordando Martina”, dedicato ai ragazzi, è stato assegnato alla studentessa del Liceo artistico Federica Sacchi di Arma di Taggia.

L’opera di Vanessa Di Mario è risultata anche il quadro più votato dal pubblico, verrà esposto per una settimana allo spazio “Ca' da Nonna Teresa” in piazza Alassio, offerto dall'Associazione Proxima di Imperia.

Hanno partecipato all'estemporanea 20 pittori e 14 bambini.

I premi per i primi tre classificati sono stati: Premi Acquisto di 600€ (I classificata), 350€ (II classificato) ed infine di 250€ (III classificata) offerti dal Comune di Cervo, più cene per due persone offerte da ristoranti locali.

La serata è terminata con una performance in piazza dei Corallini con una jazz session a cura di EMA - Eat More Art.

“I premi sono arrivati a tutti i partecipanti grazie a tutti i commercianti di Cervo che hanno voluto partecipare con doni e coppe - dichiarano gli organizzatori - complimenti agli artisti per le loro splendide opere, ai talentuosi bambini che, con entusiasmo, hanno realizzato tanti bellissimi elaborati ed un grande ringraziamento a tutti i partecipanti di questa edizione”.