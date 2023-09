Emergenza migranti a Ventimiglia, Forza Italia: "Siamo aperti a qualsiasi soluzione che garantisca sicurezza e vivibilità"

"La pressione migratoria che Ventimiglia sta subendo non è più sostenibile, speriamo nei prossimi giorni non diventi anche drammatica! Un quadro difficilissimo quello che sta succedendo in Africa tra colpi di stato, calamità naturali, e guerre civili". A dirlo sono il segretario cittadino di Forza Italia Gabriele Amarella ed il capogruppo di Forza Italia Franco Ventrella.

"Siamo aperti a qualsiasi soluzione che garantisca sicurezza e vivibilità per la nostra comunità, che restano le vere priorità del nostro mandato amministrativo - continuano Amarella e Ventrella -. Occorre distinguere e quindi accogliere le categorie più fragili come donne e bambini, valutando dei centri di primo soccorso ed emergenziali anche in zone periferiche della città, qualora si verificassero un aumento importante dei flussi transitori e, nell'eventualità in cui non fossero sufficienti PAD e Ferrohotel per poter permettere ai nostri concittadini di vivere in totale serenità e sicurezza.

Appoggiamo inoltre la linea del nostro sindaco in merito all'apertura di un CPR dove possano essere accompagnate le persone irregolari che commettono reati e che a Ventimiglia non sono arrivati con le migliori intenzioni, per loro la linea deve essere quella della tolleranza zero".