Sanremo: nasce uomo ma ora è donna, dieci anni di amore culminati nel matrimonio, ‘Taty’ ha sposato Francesco (Foto)

Sembra una principessa la brasiliana Thatysa Claudia Pereira Da Mota, originaria di Curitiba vicino alla capitale Brasilia. “È il giorno più bello della mia vita” commenta commossa, venerdì, nella Sala Matrimoni del Comune di Sanremo.

Oggi si è realizzato il suo sogno più grande: il matrimonio. Lei 44 anni, lui Francesco Franza, di origini meridionali ma, da tempo residente a Sanremo, ne ha dieci meno di lei: 34. È un amore che resiste da dieci anni e si è concluso con i fiori d’arancio e le fedi al dito. È questa, una storia anomala alla quale il perbenismo, la reticenza, la discriminazione e i pregiudizi, hanno reso difficile la loro vita in comune. Thaty, come la chiamano gli amici, non è nata donna ma uomo.

“Fin da quando ero piccola – racconta - mi sono sempre sentita donna e lo ero, dentro di me, sebbene imprigionata in un corpo che non mi apparteneva, che non ho mai sentito mio”. E quindi? “Quindi ho deciso di cambiare vita e far di tutto per essere, a tutti gli effetti, una donna. Il percorso è stato lungo, difficile e doloroso, da uomo diventare donna non è proprio un passeggiata” dice Tathy ridendo mentre si avvicina il marito, con un sorriso raggiante. Lo voglio intervistare e vado subito dritta al punto.

Quando ti sei accorto che lei, in realtà era un uomo? “Ci siamo conosciuti in discoteca nel 2007, qui a Sanremo, il Club 178 in via Matteotti. Abbiamo chiacchierato, bevuto qualcosa insieme e poi siamo finiti a fare l’amore. Lì ho capito”. E qual è stata la sua reazione? “Sicuramente titubanza e stupore ma, lei è riuscita a mettermi a mio agio, con dolcezza e spontaneità”. Ma, il giorno dopo, quando si è svegliato, cosa ha pensato? Si è sentito confuso o forse pentito? “Confuso sì, titubante anche ma pentito mai”.

Dopo questo primo incontro vi siete persi di vista per poi ritrovarvi, nel 2013, in un’altra discoteca. Destino? “Sinceramente non lo so ma ricordo che quando ci siamo rivisti non ci siamo riconosciuti. Ma è bastato poco per far rinascere l’alchimia e la chimica nei nostri corpi. Abbiamo fatto l’amore e questa volta già sapevo ed ero più rilassato. Non ci siamo più lasciati ed ora eccoci qua”.

La sua famiglia, gli amici, colleghi di lavoro come hanno reagito? “Ho raccontato subito tutto alla mia famiglia e gli amici, quelli veri, mi hanno augurato di essere felice, gli altri si sono persi per strada”. Perché ha deciso di sposarla? “Perché non ho mai avuto nella mia vita tanto amore e dolcezza”.

Siamo nel pieno dei festeggiamenti a ‘La Vesca’, un locale affacciato sul mare di Sanremo, una location da sogno, ideale per una simile occasione. Tanta musica e tanta birra, ça va sans dire, sono quasi tutti brasiliani gli invitati al ricevimento. Tathy è incontenibile mentre sta sambando con le amiche.

Riesco a chiederle ancora due cose prima di lasciarla scatenare del tutto. Cosa ti aspetti dal futuro? Cosa vorresti? “Aprire una gastronomia di cucina e prodotti brasiliani. E poi vorrei per me, per noi, tanta pace e tranquillità”. So che hai un altro desiderio. “Si vorrei una famiglia completa e, con la fecondazione assistita, la possibilità di avere un figlio. Ma ho già avuto tanto dalla vita per questo metto tutto nelle mani di Dio e, grazie a lui e alla spiritualità, so che avrò tante altre soddisfazioni”.