Sanremo, dal 25 settembre sarà operativo Olly, il sistema di conferimento degli olii usati per le utenze domestiche

Dal 25 settembre sarà attiva a Sanremo, in via Nino Bixio, l'attrezzatura per il conferimento degli olii usati per le utenze domestiche. Al servizio potranno accedere tutte le utenze domestiche registrate a TARI dotate di tessera identificativa, che potrà essere ritirata dal 25 settembre al 25 ottobre presso gli uffici di AMAIE Energia presso il Palafiori, in Corso Garibaldi.



“Gli olii usati e non conferiti in modo corretto possono rappresentare un grande problema per l’ambiente, infatti sono estremamente inquinanti“ – spiega il Presidente di AMAIE Energia Andrea Gorlero, che prosegue: “La nostra società, in accordo con il Comune di Sanremo, ha deciso, quindi, di mettere a disposizione dei cittadini un’attrezzatura che consenta lo smaltimento corretto e l’attivazione di un processo di riuso da parte di società specializzate. Un servizio aggiuntivo, che fa parte di un percorso più ampio di sostenibilità ambientale che sta mettendo in atto AMAIE Energia, ad esempio con la produzione di energia da forti rinnovabili”.



Conclude l’assessore all’Ambiente del Comune di Sanremo Sara Tonegutti: ”Lo smaltimento degli olii, spesso sottovalutato, rappresenta una minaccia per l’ambiente. Infatti, se non correttamente conferito, può inquinare fiumi, mari e falde acquifere, nonché il suolo. Per questi motivi, mi sono attivata per l’implementazione di Olly, un sistema che consente ai cittadini di conferire in modo corretto ed agevole gli olii usati. Un passo in avanti per una Sanremo sempre più green”.