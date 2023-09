Imperia: festa di fine estate all’Infopoint L'Approdo sul molo lungo di Oneglia

Sapori, tradizioni, gusti e innovazioni nel segno della competenza: tra agosto e settembre gli eventi all’Approdo di Oneglia hanno raccontato un territorio ricco di eccellenze tutte da scoprire e riscoprire. L’ evento “Birra e Branda” dello scorso 27 agosto, per esempio, ha visto collaborare più associazioni e realtà locali come CIA Imperia, ma anche Ineja – Comitato San Giovanni, Rotaract Club Imperia e l’azienda agricola di Enrico Verzaro. Brandacujun e birra i protagonisti della serata, un accompagnamento insolito e da scoprire, tra la musica di Grow Events e racconti dei prodotti e delle aziende della città.

Anche la Festa dell’Approdo di venerdì 8 settembre è stata una vetrina per dare spazio alle eccellenze del territorio e alle competenze che si intrecciano tra cultura e gusto, tra mare e terra. Tante le occasioni ricche di gusto e curiosità dedicate ai turisti ancora presenti ma anche a chi vive la città, per conoscere meglio e da vicino un ponente ligure che fa del legame tra mare e terra la sua peculiarità. «La festa dell’Approdo è stata una buona semplificazione di una sinergia tra varie organizzazioni che hanno aderito al progetto - sono le parole di Enrico Lupi, Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria – abbiamo lanciato non solo una struttura, ma anche una filosofia che ha necessità di ulteriore percorso e che per ora ha avuto un ottimo inizio»

È stato protagonista il mondo della pesca, con l’evento “Parole di pescatore” a cura di Lecacoop Liguria e Confcooperative Liguria, un incontro per parlare di ambiente, di biologia marina, ma anche di tradizioni legate alla pesca, con gli interventi di Lara Servetti, responsabile regionale Legacoop Agroalimentare, Barbara Nani, naturalista, guida ed educatrice ambientale, e la testimonianza di Mimmo Cara, pescatore da oltre sessant’anni a bordo della motobarca Freccia Nera.

Tra i focus, quello dedicato alla lavanda, organizzato da CNA in collaborazione con l’Associazione produttori Lavanda Riviera dei Fiori nello spazio esterno all’infopoint, una location di fascino per raccontare aziende agricole, artigiani trasformatori, operatori della ristorazione, tecnici e docenti del settore. A grande sorpresa, nel programma di “L’Approdo nuovi sapori” si è inserito anche il gelato artigianale di mandorla al fior di miele con stroscia alla lavanda Imperia e profumo di fior d’arancio amaro di Vallebona a cura del Maestro Alessandro Racca, di CNA Agroalimentare. Un prodotto che con equilibrio e buon sapore ha raccontato abbinamenti che valorizzano i prodotti del territorio, restituendone il gusto tipico. Eccellenza del mondo del gelato, cresciuto nella pasticceria di famiglia Racca è oggi un rinomato professionista che sa raccogliere stimoli diversi di gusto e osare accostamenti inconsueti grazie anche a un’attenta scelta delle materie prime, sempre vicine al territorio.

In collaborazione con Coldiretti Imperia e Panificio Ferrari di PieveDiTeco, il pomeriggio è stato inoltre animato dal laboratorio dedicato alla focaccia a cura di Confartigianato Imperia, per imparare a conoscere i suoi ingredienti e realizzarla. Tra aneddoti, curiosità e dimostrazioni pratiche, non sono mancate le degustazioni di olio e di focaccia, preparata con un grano tipico dell'entroterra imperiese.

Non sono mancati, tra assaggi, musica con Tiziano Pavone (dj e percussioni) e Maurizio Ditozzi (sax) e un’atmosfera di festa, gli assaggi di olio a cura di Coldiretti Imperia e la degustazioni di vini dell’azienda Maixei di Dolceacqua, a cura di CIA Imperia, la dimostrazione enogastronomica a cura di Confartigianato Imperia e il laboratorio-degustazione di prodotti da forno a cura dei panificatori del Sindacato Assipan Confcoommercio. Apprezzato anche il mercatino di produttori e artigiani del territorio con le aziende di Cia, Coldiretti e Confartigianato tra cui Biodiversamente di Federico Guadalupi, Az. Agr. Marco Bolognesi, Az. Agr. Rovea, Az. Agr. Stalla Franco, Az. Agr. Colle degli Ulivi, Chamalou di Pagnini Lorenzo, Biscottificio Gibelli, Lanini Bakery e Coffee, Monkeys’bar, Erbe profumi e Sapori. Az. Agr. il Bey di Privitera Giuseppe, Il profumo dell’ulivo.

Il programma dell’Approdo proseguirà per tutto il mese di settembre con nuovi laboratori e incontri per grandi e piccoli, sempre con uno sguardo al mare e uno all’entroterra, abbracciando le produzioni che caratterizzano il territorio. Informazioni al numero 337104 3629e sulla pagina Facebook L’Approdo.

Lanciato lo scorso giugno 2023, l’Approdo accompagna l’estate con un calendario di appuntamenti, tutti gratuiti, che animano l’infopoint della pesca e delle produzioni agroalimentari del territorio sul Molo lungo di Oneglia – Imperia. La rassegna si sviluppa in una serie di eventi di volta in volta curati da CIA Imperia, CNA Imperia, Coldiretti Imperia, Confartigianato Imperia, Confcommercio Imperia, Confcooperative Imperia, Legacoop Liguria con lo scopo di creare un vero e proprio polo agroalimentare, del mare e del turismo sostenibile e rigenerativo di riferimento. L’Approdo rientra infatti nel progetto del FLAG / GAC “il Mare delle Alpi” promosso dalla Camera di commercio Riviere di Liguria in collaborazione con le Associazioni di categoria del territorio e vuole rilanciare la centralità della pesca, dell’agricoltura e delle comunità locali dell’imperiese.