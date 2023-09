Con 144 scacchisti provenienti da Europa, Canada e Filippine iniziato il 65° festival scacchistico internazionale di Imperia

“Che spettacolo!” erano state le parole degli arbitri Walter Ravagnati (di Milano) e Jean D. Coqueraut (di Torino) all’ingresso domenica scorsa nel Palasport di Imperia, approntato con moquette, tavoli e scacchiere per il 65° Festival Scacchistico Internazionale 'Città di Imperia', organizzato dal Circolo Scacchistico Imperiese che spiega: "Ed in effetti il Palazzetto, per gentile concessione del Comune di Imperia che è anche – insieme alla Regione Liguria – l’Ente patrocinante della manifestazione, rappresenta una sede prestigiosa e ben degna di ospitare questo Festival, giunto ormai alla 65° edizione (ininterrottamente dal 1959) così da essere ormai il torneo di scacchi più longevo in Italia, e secondo in Europa solamente al 'Tata Steel' di Wjik aan Zee in Olanda, ininterrotto dal 1946.

Sono impegnati ben 144 scacchisti provenienti da tutta Europa, nonchè dal Canada e dalle Isole Filippine, tra cui 5 Grandi Maestri (il titolo più alto in campo scacchistico), diversi Maestri Internazionali e tanti Maestri titolati. Insieme a loro nel torneo 'A', quello di categoria più elevata, giocherà le sue carte (anzi, i suoi scacchi!) il M° Paolo Formento di Imperia, che mira ad inserirsi nel gruppetto dei primi. Favorito resta comunque sempre il Grande Maestro Igor Glek, russo naturalizzato belga, ex n° 12 della classifica mondiale e vincitore della scorsa edizione.

Ci sono poi i Tornei 'B', cui pure partecipano giocatori di ottimo livello, tra cui il M° Antonino Faraci, decano e storico del Circolo di Imperia. Ed il torneo 'C' che vede impegnati giocatori di tutte le età, dai 9 anni dei milanesi Giulio Ghizzoni e Andrej Dettori, fino ai 97 anni del Maestro genovese Giovanni Diena. E proprio questo è uno degli aspetti più belli di questo gioco, davvero ‘senza età’, di riunire giovani e anziani, uomini e donne, giocatori con disabilità diverse e di tante diverse nazionalità".



«Siamo soddisfatti – commenta il Presidente del Circolo Scacchistico Giovanni Barbagallo – dopo alcuni anni di difficoltà, questo Festival sta ritornando ai fasti dei tempi migliori, quando il numero dei partecipanti sfiorava i 200. Ed il trend è ora in continua crescita, speriamo anche per gli anni successivi».

"Aperto al pubblico, il Torneo – iniziato domenica 3 settembre – si concluderà domenica 10, dopo 9 turni di gioco per il torneo 'A', ed 8 per gli altri due tornei, con inizio alle ore 14,30 (con l’eccezione dell’ultimo giorno, il cui turno verrà giocato al mattino, mentre al pomeriggio ci sarà la premiazione). Soltanto all’ultimo giorno si riusciranno a sapere i nomi di chi riuscirà a prevalere.

Il Circolo scacchistico Imperiese (www.imperiascacchi.it) che ogni anno con il supporto del Comune e della Regione organizza questa manifestazione, ha sede in via Carducci n° 65 ad Imperia, ed è aperto – oltre che ai soci – anche a chi volesse iniziare o migliorarsi nel gioco".