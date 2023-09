Fine settimana di grande musica a Bajardo

Si preannuncia un fine settimana all’insegna della grande musica a Bajardo in occasione della lezione conclusiva dell’Università d’Estate “Bajardo Lectures” e del successivo inizio della rassegna pianistica “Salotto Bösendorfer”.

Sabato 2 settembre alle 18 l’appuntamento è alla sala del Castello, attigua alla Chiesa Vecchia di San Niccolò dove si parlerà della collaborazione tra due eccellenze dell’arte del Ponente ligure: il compositore Luciano Berio e lo scrittore Italo Calvino. Imperiese il primo, sanremese il secondo, entrambi assurti a fama mondiale, hanno avuto modo di scrivere alcuni lavori a quattro mani. Molto celebrato quest’anno il centenario della nascita del papà di Marcovaldo, il mentre è quasi passata sotto silenzio la ricorrenza del ventennale della scomparsa del musicista. Alle Bajardo Lectures si è deciso di celebrarli insieme. La conferenza, dal titolo “Calvino e Berio, un incontro ligustico” sarà incentrata in particolare sull’opera “La vera storia”, che debuttò al Teatro alla Scala di Milano il 9 marzo 1982. Nel cast figurava anche Milva e, curiosamente, un giovane Ludovico Einaudi, in qualità di assistente di Berio. Ad illustrare quest’opera e la collaborazione tra i due grandi artisti saranno due ospiti d’eccezione: il professor Roberto Iovino, musicologo e critico musicale, direttore del Conservatorio Statale di Musica “Niccolò Paganini” di Genova, e la professoressa Ines Aliprandi, docente presso lo stesso istituto, nonché cantante e pianista jazz. La lezione si avvarrà di proiezioni e contenuti multimediali. L’incontro è come sempre ad ingresso libero e chiude la lunga rassegna iniziata il 22 luglio registrando sempre largo seguito di pubblico.

Domenica 3 settembre, sempre alle 18, prenderà il via un’altra iniziativa: presso la chiesetta di San Rocco è previsto un concerto di piano solo ad inaugurare la seconda annata di “Salotto Bösendorfer”. Sul pianoforte a coda centenario sarà chiamato ad esibirsi il giovanissimo e virtuoso pianista Filippo Odobashi che proporrà un programma interamente dedicato alle musiche di Robert Schumann. Ingresso libero.

Nel week-end sarà possibile ancora possibile visitare la mostra “Due secoli di Eleganza maschile” nelle sale del “Castello” attiguo alla chiesa, con il seguente orario: sabato e domenica dalle 16 alle 18. Ingresso a 2 euro, gratis per i ragazzi sotto i 14 anni.