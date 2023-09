Camporosso, Giovanni Baiocchi presenta "Un paese dove andare in vacanza"

Giovanni Baiocchi, domani, il 2 settembre, alle 17.30 nella sala Tigli del Centro Falcone a Camporosso, presenterà il volume dal titolo "Un paese dove andare in vacanza. Viaggio nel carattere degli italiani".

"Domani il dottor Baiocchi presenterà il suo ultimo libro" - dice il sindaco di Camporosso Davide Gibelli - "La cittadinanza è cordialmente invitata all'evento".

Giovanni Baiocchi è laureato in Scienze politiche internazionali e in Giurisprudenza. Dal 1987 fa parte della carriera direttiva nel Senato della Repubblica, dove si è occupato di questioni europee e di diplomazia parlamentare. Attualmente è a capo della segreteria della Commissione affari esteri e difesa. Ha pubblicato articoli e saggi giuridici in materia internazionalistica, nonché romanzi e testi monografici.