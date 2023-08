Rocchetta Nervina in festa nel ricordo del miracolo di 600 anni fa

Sabato 2 settembre a Rocchetta Nervina una grande festa di devozione alla Madonna che, come vuole la tradizione, con un miracolo 600 anni fa ha salvato il paese dall’attacco incendiario dei barbari facendo venire un nubifragio che spense l’incendio. Da quel giorno, ogni 2 settembre si celebra con “U festin”.

Alle 16 è in programma la messa solenne, a seguire processione per le vie del paese accompagnata dalla banda musicale di Borghetto San Nicolò.

Dalle 19.30 serata danzante.