Diano Marina: Francesco Vecchi e i falsi miti del green, ultimo appuntamento per "Un mare di pagine"

Francesco Vecchi sarà a Diano Marina la sera di giovedì 31 agosto, ospite del sesto e ultimo evento stagionale della rassegna letteraria “Un mare di pagine”. La manifestazione promossa dall’assessorato alla cultura insieme agli assessorati alle manifestazioni e al turismo per offrire a residenti e turisti “un tuffo nel divertimento letterario” proporrà al suo affezionato pubblico un incontro con l’apprezzato giornalista milanese, conduttore su Canale 5 della trasmissione “Mattino Cinque News”.



L’appuntamento è per le 21 in piazza Martiri della Libertà, dove Francesco Vecchi presenterà “Non dobbiamo salvare il mondo”, saggio economico-politico scritto per Piemme, nel quale illustra i falsi miti della cosiddetta religione green, dall’auto elettrica al bio. Il libro offre infatti una visione controcorrente sulle sfide ecologiche del ventunesimo secolo. "Bombardati di appelli e notizie allarmanti – spiega Francesco Vecchi – siamo stati portati a credere che ormai ambiente e sviluppo economico siano definitivamente incompatibili. Ma non è detto che debba per forza andare così. Dovremmo quindi smetterla di farci accecare dalla crociata “per salvare il mondo” condotta dai fanatici dalla religione green. Non ha senso contrapporre noi cattivi e dannosi esseri umani al povero pianeta messo a rischio, perché non è la Terra a dover essere salvata, siamo noi. Questo libro è un appello ad abbandonare riti e articoli di fede tipici del millenarismo verde alla moda, per abbracciare la scienza, e di conseguenza un ambientalismo pragmatico".



Ad affiancare l’autore meneghino nella presentazione del libro sarà il giornalista Marco Vallarino, curatore della rassegna insieme all’ideatrice Loredana Este, che presta all’iniziativa la sua collaborazione amichevole. Mario Giordano, Oscar Farinetti, Piersandro Pallavicini, Laura Guglielmi, Carlo Piano sono le personalità che hanno animato i precedenti incontri dell’edizione 2023 della rassegna “Un mare di pagine”, quest’anno dedicata ai grandi nomi del giornalismo d’inchiesta e della televisione.



"Chiudiamo l’edizione 2023 di “Un mare di pagine” con un altro illustre nome del giornalismo, della televisione e dell’editoria italiana: Francesco Vecchi, che ci accompagnerà alla scoperta del suo nuovo libro “Non dobbiamo salvare il mondo” – dice l’assessore alla cultura Sabrina Messico – Una presenza di rilievo a Diano Marina, che va a concludere una rassegna ricca di ospiti che hanno saputo e voluto donare al folto pubblico, che ha aderito con entusiasmo a tutte le serate proposte, momenti di riflessione, ma anche di condivisione, evasione e incoraggiante motivazione. Il tutto nella accogliente cornice serale della nostra splendida cittadina. Un dovuto ringraziamento va dunque agli ospiti e al pubblico per aver animato tutte le presentazioni, nonché alla direzione della rassegna nella persona di Marco Vallarino e alla preziosa collaborazione di Loredana Este".