A Bra lunedì 18 settembre la premiazione della prima edizione del Contest 'Carrello Gourmet'

Cresce l’attesa per scoprire il vincitore del concorso che vuole riconoscere l’importanza dei formaggi nella ristorazione. Presenti alla cerimonia di premiazione anche Bruno Gambarotta e Barbara Ronchi della Rocca.

"L'importanza dei formaggi all'interno dei menù nella ristorazione", sarà il tema centrale dell’incontro che si terrà a Bra (CN) lunedì 18 settembre alle 11.30 durante la giornata conclusiva della manifestazione Cheese. Interverranno come relatori Claudio Porchia presidente Ristoranti della Tavolozza, lo scrittore Bruno Gambarotta e la giornalista Barbara Ronchi della Rocca.

In questa occasione ci sarà anche la premiazione del contest "Carrello Gourmet" promosso dall’Associazione Ristoranti della Tavolozza in collaborazione con il Caseificio Beppino Occelli ed il gruppo editoriale Morenews.

Saranno premiati i ristoranti che si sono distinti nella difesa e promozione della cultura enogastronomica, in particolar modo quella legata ai formaggi. Al termine è prevista una degustazione di formaggi di Beppino Occelli e di specialità dello chef Marcello Sandrone di Villa Bernasconi.

Il contest era riservato ai locali, che promuovono i formaggi e ne raccontano la storia. L’interessante e originale proposta partita lo scorso anno ha coinvolto molti ristoranti piemontesi e liguri.

Questo l’elenco dei cinque ristoranti ammessi alla fase finale:

1. Ristorante Le 12 Arcate via Giovanni Randaccio, 74/b, Torino

2. Ristorante Felicin via D. Vallada, 18, Monforte d'Alba CN

3. Locanda Le Macine del Confluente loc. oxentina, Badalucco (IM)

4. Trattoria Le Aie, via Roma, 29, 12050 Castellinaldo d'Alba CN

5. Trattoria Salvetti, via Coste, 19, 12070 Paroldo CN

A tutti i cinque finalisti sarà consegnata una targa, come riconoscimento per l’impegno a valorizzare le produzioni casearie all’interno della ristorazione, e per i primi tre classificati premi consistenti in fornitura di formaggi della Gran Riserva di Beppino Occelli e inserimento con menzione speciale all’ interno della guida dei ristoranti della tavolozza.

“Abbiamo condiviso con piacere l’obiettivo del progetto di promozione dei formaggi all’interno del settore della ristorazione – spiega Umberto Milano responsabile marketing dell’azienda Occelli - mettendo a disposizione i nostri prodotti come premio ai ristoranti primi tre classificati. Un buon carrello dovrebbe prevedere diverse tipologie di formaggi, caprini, pecorini e vaccini, con stagionature diverse, ma soprattutto avere sempre i formaggi tipici del territorio e/o delle diverse regioni italiane. I criteri per la selezione si basano sulla varietà di gamma, l’eleganza nella presentazione del piatto e l’attinenza con il territorio”.