Al Bordighera Book Festival, spazio alla prevenzione con Asl1

Non solo libri al “Bordighera Book Festival”, all'evento in programma, dal 24 al 27 agosto, nel salotto buono della città delle palme ci sarà anche spazio per la salute e la prevenzione.

Infatti il personale di Asl1 della “Gestione e Promozione Salute e Sicurezza”, sarà presente alla manifestazione, con uno stand, da giovedì 24 a sabato 26 agosto dalle 10.30 alle 22.30, al fine di sensibilizzare la cittadinanza alla partecipazione gratuita ai programmi di screening e all'occorrenza prenotare gli esami di controllo.

In particolare, i servizi offerti saranno: prenotazione mammografia, pap test, HCV test, e consegna del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Ma non solo, in merito al programma WHP Liguria, "Luoghi di Lavoro che promuovono Salute", Asl1 propone consulenze gratuite al fine di promuovere cambiamenti organizzativi nei luoghi di lavoro in modo da renderli ambienti favorevoli alla salute ed in particolare all'adozione competente e consapevole di scelte e stili di vita salutari.

Infine domenica 27 agosto, nello stand di Asl1, saranno presenti due associazioni della Consulta Locale delle Associazioni di Volontariato e di Tutela, come la Lilt e la Alfapp - famiglie pazienti psichiatrici.

Asl1 coglie l'occasione per ringraziare per la disponibilità la organizzatrice dell'evento Paola Savella e il Comune di Bordighera.