Emergenza idrica in provincia di Imperia, stop all'acqua di notte per aiutare l'entroterra

"Abbiamo deciso di fare alcuni piccoli lavori di emergenza. - ha spiegato Claudio Scajola - A Ceriana abbiamo cercato di alleviare e garantire serbatoi dove fosse necessario. Abbiamo ottenuto un finanziamento di 490mila euro che con la variazione di bilancio che passerà dal consiglio provinciale nelle prossime settimane, permetterà di migliorare l'approvvigionamento dei pozzi del Roja con lavori significativi. Abbiamo poi, definito un atto di solidarietà tra i comuni per far funzionare meglio il sistema. Invierò ai sindaci della provincia un atto di indirizzo in cui chiederemo di sospendere l'erogazione dell'acqua nella notte. Una interruzione che non darà disturbo ma permetterà al sistema di poter meglio lavorare per riempire le vasche che difficilmente potrebbero ottenere il risultato e quindi far si che in questa fase di emergenza le zone che soffrono di più possano alleviare la loro situazione".

Oltre a questi aspetti si è fatto il punto anche sul masterplan del Roja. È stata l'occasione per precisare e definire quali siano le tempistiche per portare a termine i lavori. Un impegno preso due anni fa che ha portato prima i finanziamenti e poi l'avvio dei lavori. In questa fase emergenziale, le opere già portate a termine hanno evitato che l'emergenza idrica toccasse territori che in passato avevano dovuto fare i conti con l'assenza di acqua nel periodo di massimo afflusso turistico.



Per quanto riguarda i cantieri in corso d’opera dei vari lotti del Masterplan Roja per il quale 4 lotti sono già ultimati e in funzione. I tre lotti nel Comune di Sanremo (Porto-Capo Verde) saranno ultimati il 30 aprile 2024, il lotto di Imperia e i lotti compresi tra Diano Marina e Cervo saranno conclusi il 31 maggio 2024, il lotto di Andora per la posa della tubazione sarà finito il 31 dicembre 2023, mentre quello per la realizzazione del serbatoio è in fase di gara d’appalto, con affidamento entro il 30 settembre 2023.

"Su Cervo, la situazione è quasi risolta perchè a differenza degli anni passati con i lavori già messi in funzione il borgo si trova in una situazione risolta, così come il dianese che quest'anno non ha sofferto" - ha sottolineato Claudio Scajola.