Riva Ligure: grandi applausi per Federico Marchi e Marco Corradi ospiti di Sale in Zucca.

Un pubblico numeroso ed attento composto in grande parte da professionisti del settore e appassionati di calcio ha partecipato alla presentazione del libro “Volevo fare l’arbitro” di Federico Marchi, volto noto del giornalismo ligure.

Dopo l’introduzione del direttore della rassegna Claudio Porchia, il giornalista Marco Corradi ha intervistato con grande professionalità l’autore e presentato il suo volume dedicato al mondo degli arbitri di calcio. Un mondo cui l’autore appartiene dal 1994. Il filo conduttore del libro e dell’incontro parte dalla sua esperienza personale, iniziata all’età di 17 anni con l’iscrizione al corso arbitri e giunta in Serie A dove ha esordito come osservatore arbitrale nel 2022 allo stadio di San Siro a Milano. In parallelo anche il suo ruolo dirigenziale che lo ha portato all’attuale incarico di Direttore nazionale della Comunicazione dell’Associazione Italiana Arbitri. Ad impreziosire il testo è la prefazione a cura di Gianluca Rocchi, Designatore degli arbitri di Serie A.

Il libro è un viaggio lungo 29 anni tra partite, trasferte, voli aerei, cene consumate in compagnia o da solo a centinaia di chilometri da casa, incontri, amicizie, raduni, sudore, fatica, allenamenti, corsi di qualificazione e formazione, esami, obiettivi, gioie, dolori. Il tutto condito da aneddoti, curiosità e dialoghi con i più grandi arbitri italiani e internazionali, da Collina a Rizzoli, da Rocchi a Orsato, da Farina a Trentalange, da Nicchi a Rosetti, ma anche con l’argentino Nestor Pitana, arbitro della finale del Campionato del Mondo 2018 in Russia. All’interno del libro sono presenti molte fotografie che ritraggono l’autore in alcuni momenti importanti della sua carriera arbitrale, dai campi di periferia calcati come arbitro al terreno di giuoco di San Siro come osservatore, dalle riunioni tenute a Coverciano e in tantissime Sezioni italiane agli incontri con i CT della Nazionale Marcello Lippi e Roberto Mancini.

La rassegna proseguirà giovedì prossimo, 24 agosto alle 21.15 con Alberto Patrucco ed il suo libro “AbBRASSENS”.

Questa non-biografia di Georges Brassens è il frutto dell’intenso ed emozionante percorso compiuto da Alberto Patrucco tra le parole e la musica di un artista unico, dotato di genialità e ironia senza eguali. Un viaggio alla ricerca dei tanti tesori presenti nell'opera del grande cantautore francese; un percorso che mette in risalto la sorprendente sintonia con il presente e che, a dispetto del tempo, ci restituisce tematiche attuali ancor oggi. Uno stile inconfondibile, il suo, elegante e ricercato; una forma poetica meticolosa e severa, dove non si avverte traccia di tecnica scolastica né si ostenta l’enorme bagaglio culturale dell’autore; su ogni parola e nota aleggia il suo personalissimo e inconfondibile tratto ironico, un’ironia talvolta evidente, talora sottile e tutta da scoprire.

Il calendario della rassegna per il mese di agosto prevede altri due appuntamenti:

lunedì 28 serata dedicata al Moscatello di Taggia

giovedì 31 Valerio Massimo Visintin “Dietro le stelle” con attrice Cristina Sarti

Tutti gli appuntamenti si svolgono alle 21.15 in piazza Matteotti con ingresso libero.