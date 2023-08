A Dolcedo gli ultimi tre appuntamenti con la rassegna “Per le vie del Borgo”

Mercoledì 23, alle 21, si esibirà un duo d’eccezione in un concerto affidato alle percussioni, dal titolo “Thadù, nient’altro che ritmo”. Due giovani musicisti che hanno iniziato prestissimo lo studio degli strumenti a percussione che li ha portati a diplomarsi al Conservatorio di Torino e successivamente a vincere la borsa di studio 'De sono'.

Thadù (nome dal tha=the inglese e dù=duo) Percussion è un progetto nato all’interno del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino dalla collaborazione tra Michel Chenuil e Francesco Parodi. Interessati entrambi al mondo solistico delle percussioni, hanno modo nel 2021 di suonare insieme per il concerto del Migliori Diplomati, sfruttando l’occasione per iniziare un percorso improntato sulla musica cameristica per strumenti a percussione. Durante il biennio si specializzano dunque con il Maestro Riccardo Balbinutti, grazie al quale espandono il repertorio e lo integrano con le loro idee musicali.

Il concerto avrà inizio alle 21 e sarà ad ingresso libero a offerta.

La rassegna “Per le vie del Borgo” organizzata dall’Amministrazione Comunale di Dolcedo giunge alla sua conclusione il 25 agosto con uno spettacolo raffinato dal titolo “E ti senti pulsare nel sangue”, Melologo su poesie di Cesare Pavese con musiche di Astor Piazzolla.

I potenti versi di Cesare Pavese abbracceranno le raffinate melodie di Astor Piazzolla, per creare un ponte immaginario fra le Langhe, la terra-madre mitizzata del poeta, e quell’Argentina magnetica, dove il tango passionale e aggressivo è elemento immutabile di un popolo.

L’intreccio fra due momenti della cultura contemporanea, entrambi arditi e vitali eppur malinconici e passionali, amplificheranno la forza delle dodici poesie di Pavese e dell’intensità degli undici brani di Piazzolla, scelti fra le pagine meno note della sua produzione e riarrangiati magistralmente dai musicisti.

Lo spettacolo è affidato alla voce intensa di Federica Fracassi, attrice dal lungo e importante curriculum, alle note del violino di PIercarlo Sacco, il cui curriculum lo colloca come uno dei migliori violinisti italiani con all’attivo centinaia di concerti con le più prestigiose formazione internazionali e alla chitarra costruita da Josè Romanillos con corde Savarez di Andrea Dieci, chitarrista diplomato e con all’attivo premi importanti, dischi e concerti.

Lo spettacolo sarà sempre alle ore 21 con ingresso libero ad offerta.