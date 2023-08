Ventimiglia, Trio O’Carolan in concerto

Nei secoli scorsi sono state scritte in Irlanda e Scozia bellissime pagine musicali ricche di arie molto evocative, temi di grande dolcezza, melodie dove la malinconia diventa bellezza e musiche da danza dove l’anelito alla felicità promana da tutte le note.

Potremo lasciarci cullare dalle dolci note del Trio O’Carolan, la sera del 18 agosto, in un luogo ricco di storia, proteso sul mare, il forte dell’Annunziata. Nato originariamente nel 1500 come convento dei Frati Minori Osservanti, con il nome di Convento dell'Annunziata, si trasforma in forte di sbarramento solo nel 1831. Dalla sua piazza d'armi si apre una veduta straordinaria in cui lo sguardo può spaziare da Cap Esterel fino a Bordighera.

Le dolci note dell’arpa si uniscono al suono della cornamusa e del violino per portare l’ascoltatore alla scoperta di un universo musicale affascinante e sorprendente.

Il repertorio è tratto da composizioni legate al XVI, XVII e XVIII secolo. Tra i vari compositori che hanno caratterizzato la vita musicale dell'epoca ricordiamo per l'originalità delle composizioni e per la notorietà acquisita, il leggendario arpista irlandese Turlough O'Carolan, ultimo vate dell'antica cultura gaelica, e il violinista scozzese Niel Gow.

Elena Spotti è una rinomata arpista specializzata nel repertorio barocco. Vanta collaborazioni prestigiose sia con importantissimi musicisti ed ensemble di musica antica, sia con rinomate orchestre italiane e straniere, come prima arpa classica.

Fabio Rinaudo è uno dei più importanti interpreti della cornamusa in Italia. E' attento studioso della Uilleann Pipes, la cornamusa irlandese, della Musette francese e della Sordellina, zampogna italiana del primo ‘600.

Si esibisce da anni sia nell'ambito della musica tradizionale (è il fondatore dei Birkin Tree e dei Liguriani) sia in quello della musica antica. Nella sua carriera ha all’attivo oltre tremila concerti in Italia e all’estero.

Luca Rapazzini collabora stabilmente con diverse orchestre italiane, con le quali si è esibito in importanti teatri in Italia e all’estero, e ha partecipato a produzioni con famosi solisti e in formazioni cameristiche. All'ambito classico affianca lo studio della Musica Tradizionale Irlandese e della musica folk da ballo più in generale.

Il concerto, inserito nella rassegna regionale “Musica dei Castelli di Liguria”, è sostenuto dal comune di Ventimiglia, con la collaborazione artistica dell'”Associazione Musicale Corelli” di Savona.