Musica e beneficenza a Badalucco: sul palco anche una Iena

Serata di musica e beneficenza a Badalucco. La cooperativa Insieme Onlus porterà nel paese della valle Argentina Andrea Agresti. Per una sera la 'Iena' toglierà l'abito scuro marchio di fabbrica degli inviati della popolare trasmissione di Italia 1, per indossare quelli del cantante. Agresti sarà accompagnato da una band e proporrà una selezione rock.



Durante la serata si esibiranno anche il cantautore di Sanremo Christian Gullone e Nicholas Deplano, in arte Feet Dj. Sarà una serata a offerta libera per una buona causa: raccogliere fondi per l'acquisto e l'allestimento di un pulmino.



"Il mezzo sarà utilizzato dalla cooperativa per il servizio di trasporto per anziani e disabili, oltre che come servizio navetta. - spiega Daniele Deplano della Coop Insieme Onlus - La serata prenderà il via dalle 20, in piazza Marconi, presso il teatro coperto. Non mancheranno anche birra alla spina, rostelle e pizzeria. Si tratta di fare del bene, vi aspettiamo".