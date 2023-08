Riva Ligure: questa sera torna in via Martiri 'BimBumBam!' e alle 22.30 i fuochi d'artificio

Questa sera a Riva Ligure, in via Martiri della Libertà a partire dalle 21.15, continua la rassegna ‘BimBumBam! il Festival dei Bambini’ che potranno divertirsi scivolando e saltando sui splendidi gonfiabili messi a disposizione dall'amministrazione comunale per la serata, un mercoledì all'insegna del puro divertimento.

Ad arricchire la serata presso l'approdo nautico intorno alle 22.30 un emozionante spettacolo pirotecnico. "Ci prepariamo chiudere i festeggiamenti del ferragosto - commenta l'assessore al turismo e manifestazioni Francesco Benza - in modo esplosivo e lo facciamo con i fuochi d'artificio sulla scogliera del porticciolo ed i gonfiabili sul lungomare, sarà il terzo ed ultimo spettacolo pirotecnico dell'estate”.

Sul lungomare verrà istituita, come tutte le sere, l’isola pedonale mentre, per l’occasione, saranno disponibili diversi parcheggi tra i quali parcheggio zona Lidl, campo sportivo, strada Casai e via Pastonchi. Tutte le manifestazioni della rassegna ‘BimBumBam!’ sono gratuite per tutti coloro che parteciperanno agli eventi.