Sanremo: crolla un altro albero in via Torquato Tasso, è il secondo in meno di un mese (foto e video)

Le immagini da via Torquato Tasso

A nemmeno un mese dal crollo del 19 luglio scorso, via Torquato Tasso fa i conti con un altro albero caduto a terra in mezzo alle case. Dopo l'eucaliptus secolare, questa volta è stato un pino marittimo a precipitare sulla strada da un giardino privato. Un doppio episodio che certamente dovrà portare a verifiche e accertamenti, nel giro di un mese la piccola via residenziale ha visto due alberi secolari abbattersi all'improvviso.

Nella caduta il pino ha colpito un palo della corrente elettrica provocando danni anche ai cavi. Lievi conseguenze anche a un palazzo vicino. Fortunatamente non si registrano feriti o danni ad auto posteggiate, come invece era successo a luglio.

La strada è stata chiusa al traffico e, probabilmente, lo resterà sino a domani. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, gli operatori di Amaie Energia e i responsabili dell'ufficio Giardini del Comune di Sanremo. La rimozione dell'albero sarà a cura di una ditta privata, che è in convenzione con il condominio da cui è crollata la pianta.