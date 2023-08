Sanremo: per la notte di Ferragosto Peppe Voltarelli porta il mito di Domenico Modugno all'auditorium Alfano (video)

Per ringraziare il pubblico e festeggiare insieme prima e dopo Ferragosto, la Fondazione ha lanciato una promo che permette di acquistare a prezzo scontati i biglietti per le due imperdibili produzioni dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo:

- il 14 agosto - tributo a Domenico Modugno, l’indimenticabile innovatore della canzone italiana. Brani memorabili interpretati da Peppe Voltarelli, cantautore e vincitore di tre Targhe Tenco;

il 17 agosto - le più belle canzoni d’autore presentate al Festival: da Endrigo a Dalla, da Mia Martini a Bersani e molti altri, interpretati da Olden, cantautore e finalista al Premio Tenco.

Grazie alla promo Ferragosto un biglietto per il concerto del 14 agosto più un biglietto per il concerto del 17 agosto costeranno solo 30 €. Per over 70, under 25 e associazioni il prezzo scende ulteriormente a 20 €.

È possibile acquistare i biglietti on-line su www.sinfonicasanremo.it o alla biglietteria davanti al Cinema Centrale di via Matteotti aperta dalle 10 alle 12.30 e alle ore 17.30 alle ore 19.30 durante il giorno di ogni concerto in calendario e dalle 10 alle 12.30 domenica 13 agosto.