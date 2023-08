Sanremo: nella serata Ferragostana a suon di 'Volare' Peppe Voltarelli e la Sinfonica all'Alfano (Foto e Video)

La sera di Ferragosto non è stata per Sanremo solo di fuochi d’artificio e musica nei locali ma anche un momento di ricordo per un grande dellle ‘7 note’ che da Sanremo ha visto partire quello che, dopo Mameli, si può considerare l’inno dell’Italia nel mondo.

Con i circa 400 spettatori del ‘Franco Alfano’ che hanno cantato insieme a lui, Peppe Voltarelli e l’Orchestra Sinfonica hanno fatto divertire chi ha deciso di trascorrere la prima parte della serata di Ferragosto in modo decisamente più sobrio. Voltarelli (QUI l'intervista di oggi), cantautore e vincitore di tre Targhe Tenco, ha proposto l’omaggio a Domenico Modugno, una serata tra le note che hanno fatto la storia della canzone d'autore e che rappresentano un simbolo per un Sud che nelle sue musiche si riconosce da generazioni.

Sanremo Summer Symphony proseguirà giovedì sera con le più belle canzoni d’autore presentate al Festival: da Endrigo a Dalla, da Mia Martini a Bersani e molti altri, interpretati da Olden, cantautore e finalista al Premio Tenco.