Festa dell'Assunta e festeggiamenti per San Bartolomeo Apostolo, eventi religiosi in programma

In preparazione alla giornata di domani, in cui si celebra la Solennità dell'Assunta, al Santuario di Nostra Signora della Rovere di San Bartolomeo al Mare sono in programma Novene, benedizioni eucaristiche e Sante Messe.

Nel frattempo San Bartolomeo al Mare si prepara ai festeggiamenti per il Santo Patrono - San Bartolomeo Apostolo - che prevedono la processione solenne con la statua del Santo per le vie del paese, “saluto al mare” e benedizione finale, con la partecipazione della Banda musicale di Alassio e le Confraternite invitate dalla Parrocchia. I festeggiamenti proseguiranno domenica 20 e giovedì 24 agosto, giorno di San Bartolomeo Apostolo, con lo spettacolo pirotecnico in onore del Patrono alle ore 23:15.

Lunedì 14 agosto - Novena in preparazione alla Festa - Santuario di Nostra Signora della Rovere. Ore 16.40 Esposizione del SS. Sacramento, Rosario, Benedizione Eucaristica. Ore 17.30 S. Messa. Ore 21.00 S. Messa sul Sagrato seguita dalla Processione.

Martedì 15 agosto - SS. Messe celebrate sul sagrato del Santuario di Nostra Signora della Rovere. Orario festivo: 9.30, 11.00 (Rito tradizionale in latino), 17.30.

Mercoledì 16 agosto - S. Messa celebrata sul sagrato del Santuario di Nostra Signora della Rovere. Ore 17.30 S. Messa per tutti i defunti devoti e benefattori del Santuario.

Giovedì 17, venerdì 18 e sabato 19 agosto – ore 18.00 -Triduo di preparazione presso la Chiesa della Divina Misericordia.

Sabato 19 agosto, ore 21.00 - Processione per le vie del paese in onore del Santo Patrono – Partenza dalla Chiesa della Divina Misericordia e arrivo in piazza Verdi.

Domenica 20 agosto, ore 10.00 - Messa Solenne in onore del Santo Patrono – Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo.

Giovedì 24 agosto, ore 21.00 - Messa nella Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo in occasione della Festa Patronale di San Bartolomeo Apostolo. Ore 23.15 Spettacolo Pirotecnico sul lungomare delle Nazioni.