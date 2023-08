Ceriana: sabato e domenica prossimi la 32a edizione della 'Sagra della Salsiccia'

Sabato e domenica prossimi, Ceriana sarà al centro delle attenzioni di buongustai della riviera con la 32a edizione della ‘Sagra della Salsiccia’.

Il celebre insaccato di puro suino, simbolo delle antiche tradizioni contadine, sarà servito in 4 gustose versioni dai cuochi delle confraternite. L’appuntamento è per le 19.30: non mancherà il servizio bar e tanto intrattenimento con musica dal vivo, animazione Dj e sorprese varie.

L’evento è promosso dal comitato festeggiamenti in collaborazione con le 4 confraternite dei rossi, azzurri, verdi e neri, nell’ambito del calendario del Comune di Ceriana.

Sabato alle 19,30 apertura degli stands in Piazza Marconi e Piazza Santa Marta. Musica dal vivo con Berben band e “Discomania”. Domenica alle 18,30: apertura degli stands in Piazza Marconi e Piazza Santa Marta. Musica dal vivo con “Lost in blues” a seguire dj set.

Sarà a disposizione un servizio navetta dal Campo Sportivo al centro del Paese. L’evento ha il patrocinio della Regione Liguria.