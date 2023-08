Bordighera: grande successo per 'E... state in Tenco' ai Giardini Lowe con Francesco Baccini

Nella cornice suggestiva dei Giardini Lowe di Bordighera, si è tenuta la Rassegna ‘E... state in Tenco’, che ha ospitato un concerto davvero speciale: Francesco Baccini & Alter Echo String Quartet in Archi e frecce, insieme a Federico Sirianni in duo. Questo evento ha segnato il ritorno sul palco di Francesco Baccini, un artista amatissimo dal pubblico italiano.

Per molti fan di Baccini, come me, che hanno consumato le cassette di "Il pianoforte non è il mio forte" e "Cartoons" fino a farle diventare quasi illeggibili, assistere a un concerto dal vivo era un'esperienza attesa da tanto tempo. E devo dire che non sono rimasto deluso. Baccini si è presentato sul palco in grande forma, dimostrando di essere ancora un grande cantautore capace di emozionare il pubblico con le sue canzoni di gran classe.

Il concerto è stato un susseguirsi di successi, con Baccini che ha dimostrato di essere nel pieno delle sue grandi qualità artistiche. La sua voce calda e potente ha riempito l'aria, coinvolgendo tutti i presenti in un'atmosfera magica. Le sue canzoni, con testi profondi e melodie coinvolgenti, hanno toccato le corde dell'anima di ognuno, regalando emozioni intense.

Durante la serata, Baccini ha dimostrato di essere un vero showman, coinvolgendo il pubblico con la sua simpatia e la sua ironia. Le sue performance sul palco erano un mix di energia, passione e grande talento, che ha conquistato tutti i presenti. Era come assistere a un concerto di Paolo Conte, con quel mix unico di eleganza e follia che solo pochi artisti sanno trasmettere.

In conclusione, il concerto di Francesco Baccini ai Giardini Lowe di Bordighera è stato un evento da ricordare. L'artista si è confermato un grande cantautore, capace di coinvolgere e emozionare il pubblico con le sue canzoni di classe e la sua straordinaria presenza sul palco. È stato un ritorno atteso e apprezzato da tutti i fan, che hanno potuto riscoprire il talento di Baccini in tutto il suo splendore.