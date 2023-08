Diano Marina: incontro estivo ieri tra il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'omologo del Piemonte Alberto Cirio

Un incontro estivo ieri sera, a Diano Marina tra il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'omologo del Piemonte Alberto Cirio in vacanza con la propria famiglia nella cittadina degli Aranci per Ferragosto.



Ad accompagnarli in una visita tra le popolate vie dianesi l'assessore regionale Marco Scajola e il sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi e parte della sua amministrazione. Presenti all'incontro anche diversi altri amministratori pubblici della provincia di Imperia tra cui il consigliere regionale Chiara Cerri e i sindaci di Taggia Mario Conio, di Vallecrosia Armando Biasi, di Santo Stefano al Mare Marcello Pallini, di Diano San Pietro Claudio Mucilli e di Diano Arentino Paolo Sciandino.