Calano le denunce per aggressioni al personale di Asl 1 Imperiese che però non abbassa la guardia

Sono calate le denunce per aggressioni al personale sanitario tra il 2022 e il 2023 nell’ambito di Asl 1 Imperiese, anche se ovviamente al momento il dato è aggiornato solo alla fine di luglio mentre, per lo scorso anno è per i 12 mesi.

Nel 2022, infatti, sono state 8 le denunce per aggressione subita dal personale mentre, al momento sono ‘soltanto’ 3, delle quali una per una minaccia su Facebook ed un’altra per un arresto in flagranza di reato nel reparto di Spdc.

“Le aggressioni al personale sanitario – ha detto al nostro giornale il Direttore Generale di Asl 1, il Dott. Luca Filippo Maria Stucchi - è un tema molto sentito, non solo a livello locale ma nazionale. A riguardo il Ministero della Salute e recentemente anche Regione Liguria, hanno predisposto delle campagne informative dedicate all'utenza, con al centro il contrasto alle violenze, aggressioni, minacce e similari nei confronti del personale sanitario e socio-sanitario. E proprio la campagna regionale messa in campo dall'assessorato alla sanità c’è quello di voler rendere ancora più chiaro, attraverso affissioni negli ospedali e nelle strutture sanitarie di tutta la Liguria, che questi episodi, gravi e intollerabili, sono destinati ad essere perseguiti penalmente. Il messaggio che è stato predisposto e che sarà affisso nei pronto soccorso, nei reparti, negli ambulatori e negli spazi comuni - prosegue - ricorda a tutti, nelle nove lingue più diffuse sul territorio, come tutte le forme di violenza, sia fisica che verbale, siano destinate ad essere oggetto di un procedimento penale”.

In relazione a tutto ciò, negli ospedali di Sanremo e Imperia sono presenti due posti di polizia, mentre a Bordighera è attivo un servizio di sicurezza, fornito dalle guardie giurate ed è in programma una regolamentazione degli accessi del Saint Charles.

E’ notizia dei giorni scorsi che, proprio all'ospedale di Imperia, il questore Peritore ha assicurato un rafforzamento maggiore con la previsione di un impiego di personale fisso della Polizia di Stato presso la struttura ospedaliera. Asl 1, infine, da marzo scorso e fino a novembre prossimo, ha fatto partire un corso di formazione dedicato al personale ospedaliero relativo alla prevenzione e la gestione delle aggressioni e degli atti di violenza nei luoghi di lavoro.