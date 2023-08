Tempesta Alex, Triora salda tutti i lavori: "Grazie a Regione, da soli non sarebbe stato possibile"

"Oggi è giusto dire grazie a Regione Liguria, per l'indispensabile intervento nella gestione economica relativa ai danni alluvionali del 2020". A parlare è il sindaco di Triora, Massimo Di Fazio che in questi giorni, ha voluto ringraziare pubblicamente il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti e gli assessori regionali.

Triora all'indomani della tempesta Alex, il 3 ottobre 2020, si è ritrovata a dover fare i conti con 3.6 milioni di danni e relative somme urgenze. Senza un tavolo di confronto coordinato e condiviso con Regione, per la gestione di questo importante impegno economico, il paese dell'alta valle Argentina, da solo, si sarebbe trovato in seria difficoltà.

Oggi si chiude positivamente questo capitolo con il saldo del dovuto a tutte le imprese coinvolte nella messa in sicurezza del territorio triorasco. Come spiegato dal primo cittadino questo è stato possibile solo grazie al sostegno concreto ricevuto dall'apparato regionale che compresa la difficoltà vissuta dal borgo, ha fatto sì che i tempi di liquidazione delle somme fossero rapidi, verso il Comune e di riflesso verso le imprese edili.

"È doveroso dire grazie a nome di tutta la collettività e del Consiglio Comunale. L'intervento di Regione si è rivelato indispensabile. - rimarca Di Fazio - Ci ha permesso di ripristinare i danni subito, nonostante l'evento meteoavverso dell'ottobre 2020 avesse letteralmente devastato buona parte del nostro territorio. A suo tempo avevo espresso la mia forte preoccupazione per le casse comunali che difficilmente avrebbero potuto far fronte alle anticipazioni necessarie per l’esecuzione dei lavori".