Elezioni amministrative 2024, dopo agosto Sanremo On chiederà un incontro con i partiti

“E’ arrivato il tempo per cominciare a discutere seriamente del futuro di Sanremo alla luce delle prossime elezioni amministrative. Per questo motivo, passato il mese di agosto, chiederemo un incontro con i partiti per discutere di contenuti e di priorità che, come rete d’impresa, abbiamo già individuato nell’ultima assemblea generale durante la quale ho presentato un decalogo di cose da fare approvato all’unanimità”.

A parlare è Roberto Berio, presidente di Sanremo On, la rete d’impresa che riunisce oltre 60 attività cittadine del comparto turismo: alberghi, ristoranti, negozi, bar, attività del divertimento, servizi, associazioni sportive. Imprese che sono le fondamenta della città e che producono un fatturato superiore ai 100 milioni di euro e danno lavoro a più di 500 persone.

“Siamo una rete indipendente – aggiunge Berio – che è impegnata da ben otto anni e non da pochi mesi nel promuovere e rilanciare la nostra città. All’interno abbiamo sensibilità diverse, ma siamo uniti nella concretezza del fare e nella necessità condivisa di affrontare tematiche irrisolte, fondamentali per l’economia. La Sanremo di oggi ha bisogno di un cambio di passo, di una strategia chiara per stare su un mercato sempre più competitivo: dalle piccole cose, ma essenziali, tipo pulizia e arredo urbano, alle grandi opere da fare bene e in tempi certi”.

“Siamo assolutamente un’associazione civica di imprenditori – continua Berio – ma da sempre sosteniamo che è fondamentale il ruolo dei partiti. Con tutto il bene o il male che si possa dire, dobbiamo ricordarci che sono l’architrave della democrazia e che senza ci sarebbe il caos. Voglio anche ricordare che il prossimo anno, insieme alle amministrative di Sanremo, ci saranno anche le elezioni Europee e quelle, nuove, per la Provincia. E che tutti, civici compresi, saranno chiamati a votare, tra l’altro per una partita importante come quella per l’Europa dalla quale, come vediamo ogni giorno, dipende anche il futuro dell’Italia”.

“Negli anni scorsi – conclude Berio – come rete abbiamo lavorato con le nostre risorse sul fronte della promozione e degli eventi, creando il sito on line con gli stessi. Ora vogliamo essere protagonisti nel costruire la migliore amministrazione possibile, con persone competenti che abbiano a cuore prima di tutto la città di Sanremo. Queste sono le premesse per l’incontro con i partiti, incontro a cui invitiamo anche le altre associazioni civiche, nello spirito collaborativo più ampio possibile, ma con l’obiettivo di trovare il meglio per la nostra città”.