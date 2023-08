A Ventimiglia serve la consulta dedicata all'agricoltura, l'appello del consigliere Sismondini

"Chiedo a gran voce al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, all'assessore competente e a tutto il Consiglio Comunale che venga attivata la commissione agricoltura". La richiesta è stata avanzata da Gabriele Sismondini, consigliere comunale di opposizione a Ventimiglia.

Secondo l'esponente di minoranza, il nuovo organo proposto dovrebbe aiutare l'amministrazione nelle scelte future che interessano questo comparto economico, attraverso la partecipazione di esperti locali. "In campagna elettorale è stato organizzato un incontro tra i candidati Sindaco chiesto da gran parte delle aziende agricole della nostra città. - spiega Sismondini - Ricordo che è stato un confronto interessante e positivo durante il quale abbiamo ascoltato diverse realtà cittadine, alcune che esistono da molto tempo, altre che sono nate da poco, ma che in entrambi i casi, continuano a dare tantissimo alla nostra città non solo come immagine, ma anche come posti di lavoro. In virtù di ciò ho fatto presente un impegno che il sottoscritto aveva preso durante quell'incontro, ovvero la creazione di una apposita commissione Agricoltura".

"Chiedo che venga rispettata questa richiesta fatta pochi mesi fa. Credo sia importante attivarci da subito per capire come organizzare questo nuovo organo di carattere consultivo" - conclude il consigliere Gabriele Sismondini.