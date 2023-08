Ventimiglia: spettacolo ‘Punti di vista’ di Liber Theatrum ai Giardini Botanici Hanbury

Sarà lo spettacolo teatrale di Liber Theatrum ‘Punti di vista’ il secondo appuntamento in programma domenica 6 agosto alle ore 21.15 nel calendario del Festival di arti varie ‘HanburycheSpettacolo!’23 – teatro in movimento e concerti d’estate, organizzato nello splendido scenario dei Giardini Botanici Hanbury di Ventimiglia, quasi al confine con la Francia, in frazione La Mortola Inferiore.

“A più di dieci anni dalla sua prima messa in scena itinerante – si spiega nel comunicato -, Liber Theatrum ripropone quindi, in maniera stanziale, sul palco allestito davanti alla Villa, un lavoro teatrale curioso e particolare, liberamente ispirato all’originalissimo e geniale testo francese ‘Esercizi di stile’ di Raymond Queneau, splendidamente tradotto in Italia per Einaudi da Umberto Eco.

Tante novità per una esecuzione divertente, con soluzioni uniche tali da coinvolgere in maniera sorprendente il pubblico e che permette agli innumerevoli interpreti di pescare tra le numerosissime e sorprendenti possibili reinterpretazioni pensate per essere messe in scena, partendo e prendendo spunto da una storia molto comune e banale: un breve episodio di vita quotidiana ambientato nella Parigi degli anni '40 diventata una raccolta di ben 99/novantanove piccoli racconti, che sono in realtà lo stesso, identico, episodio scritto e riscritto continuamente sempre in maniera diversa...

Raymond Queneau trasforma infatti il ‘fatto’ utilizzando per ogni versione uno stile, una figura retorica, un genere diverso, raccontandolo in maniera nuova, inaspettata e originale ogni volta. Un effetto comico talvolta travolgente, ma soprattutto un esperimento sulle molteplici possibilità del linguaggio, con ingredienti assolutamente scarni e improbabili. Lo spettacolo vedrà gli attori impegnati nei ruoli di personaggi diversi, ognuno con il proprio personale punto di vista, utilizzato per raccontare lo stesso banale episodio: ‘un uomo dal collo allungato che su un pullman di una linea urbana a Parigi litiga con altri passeggeri’.

La genialità del grande scrittore francese Raymond Queneau portata in scena scegliendo le figure più adatte alla versione teatrale, per un divertimento assicurato e diverso ogni volta, allo scopo di creare al meglio l’atmosfera giusta, nel rispetto delle volontà dell’autore francese, che con il suo lavoro ha voluto dimostrare quanto la realtà possa essere sfaccettata, poiché essa non può prescindere da chi la osserva.

Prossimi appuntamenti di ‘HanburycheSpettacolo!’23 saranno due concerti musicali il 14 e il 25 Agosto: il primo di ‘Mediterranean music’ con gli Oggitani e il secondo con i Back To The Wood per una serata di ‘blues d'autore’.

Il calendario si chiuderà con un interessantissimo laboratorio di ‘Teatro sensoriale’ dal titolo ‘La Poetica dello Spazio’ condotto da Patrizia menichelli di Arcadia Ars In che si concluderà nel tardo pomeriggio di Domenica 10 Settembre con la performance-restituzione al pubblico intitolata ‘Luoghi dell'immaginario’.

da non dimenticare infine tutti i Mercoledì di Agosto ‘I Giardini hanbury all'imbrunire’: visita guidata + aperitivo. Appuntamento ore 18 con prenotazione obbligatoria allo 0184 229507.

Con la direzione artistica di Diego Marangon, ‘HanburycheSpettacolo!’23 è giunto alla sua nona edizione e viene riproposto grazie alla consueta ospitalità offerta dall’Università degli Studi di Genova e al naturale supporto logistico dei Giardini Hanbury e della Cooperativa OMNIA. Anche quest’anno alla manifestazione è stato garantito il patrocinio del Comune di Ventimiglia e il consueto e costante sostegno di COOP Liguria.

Confermato anche il supporto specifico come partner mediatico di Radio Nizza, la radio in lingua italiana della Costa Azzurra, dedicata in particolare a tutti gli italiani che vivono e si trovano per turismo in Costa Azzurra e che ultimamente ha aumentato la sua offerta. Su Radionizza.fr si possono infatti ascoltare le rubriche e le informazioni più utili dalla Costa Azzurra e la musica più bella delle ultime decadi e leggere le notizie locali francesi. L’emittente è anche su tutte le piattaforme di streaming e sugli smartspeakers con una ricca offerta di podcast”.

Per spettacoli teatrali e concerti musicali per prenotazioni e Info: 338 6273449 – liber.theatrum@gmail.com – www.libertheatrum.com