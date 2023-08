Sanremo: giovedì prossimo in piazza Eroi Sanremesi la quarta serata di 'Sanremo t'InCanta' (Foto)

Prosegue con il ‘tutto esaurito’ la seconda edizione della manifestazione canora in svolgimento in piazza Eroi (zona monumento ad Andrea Siro Carli) a Sanremo.

Anche nella terza serata del 27 luglio scorso si sono esibiti venti cantanti che hanno offerto qualità ed impegno al folto pubblico presente interpretando le cover di altrettanti famosi successi italiani ed internazionali. Gradevole intermezzo nella serata è stata l'esibizione del sassofonista Stefano Scarella, che ha proposto alcuni brani dal suo repertorio jazzistico. Brillanti conduttori sono stati Agostino Orsino ed Alex Penna e l'intera manifestazione è trasmessa FM ed in diretta streaming sulle onde di Radio Intemelia.

‘Sanremo T'inCanta’ è per tutti ed il messaggio che si vuol mandare è che a Sanremo, ‘Città della Musica’ per antonomasia, tutti possono cantare e ricevere il giusto encomio: l'attestato ufficiale sotto il patrocinio del Comune di Sanremo è sempre più un riconoscimento ambitissimo per i partecipanti, i quali porteranno con loro un ricordo indelebile per aver vissuto da protagonisti.

La quarta serata, giovedì prossimo, vedrà nuovamente l'esibizione di numerosi turisti e residenti nella veste di cantanti i quali, secondo le indicazioni della direzione artistica, questa volta interpreteranno tutte canzoni di successo legate alla storia del nostro Festiva della Canzone Italiana. Durante la serata sarà anche proposto lo ‘Swimwear Fashion Show’, una sfilata di moda intimo mare, offerto da Patrizia Intimo Moda & Costumi, che ha il suo bellissimo negozio in via Corradi 80 a Sanremo. Le modelle saranno tutte pettinate da Luca Rolando parrucchiere e dal suo staff del salone di via Mazzini 26 a Taggia. La coordinatrice della sfilata è Alessia Pavone con le sue coreografie e le sue bellissime modelle.

Grande la richiesta di partecipazione all'evento e, per la scelta degli artisti da presentare ogni sera, la Direzione Artistica di Alex Penna è impegnata gratuitamente nello svolgimento dei numerosi provini live dei partecipanti che possono essere richiesti da tutti telefonando al 380.7098908.