Imperia: il calendario degli eventi della prima metà di agosto all’Infopoint 'L'Approdo'

Entra nel vivo l’estate di eventi gratuiti dell’Approdo di Imperia, il progetto di animazione estiva dell’Infopoint della pesca e delle produzioni agroalimentari del territorio sul Molo lungo di Oneglia – Imperia. In programma nel calendario di agosto numerose presentazioni di libri, con tanti momenti di approfondimento dedicati a storie di cucina, sapori e territorio, ma anche gli ormai tradizionali show-cooking e laboratori per avvicinarsi al mondo del pesce, con i classici focus sulle eccellenze del ponente, per finire con gli appuntamenti per i più piccoli, alla scoperta del mare e del mondo della marineria.

Lanciato lo scorso giugno 2023 con i primi eventi aperti al pubblico, L’approdo si propone come polo agroalimentare, del mare e del turismo sostenibile e rigenerativo di riferimento in un progetto del FLAG / GAC “il Mare delle Alpi” promosso dalla Camera di commercio Riviere di Liguria in collaborazione con le Associazioni di categoria del territorio e ha lo scopo di rilanciare la centralità della pesca, dell’agricoltura e delle comunità locali dell’imperiese.

Ecco il programma della prima metà di agosto, a cura di CIA Imperia, CNA Imperia, Coldiretti Imperia, Confartigianato Imperia, Confcommercio Imperia, Confcooperative Imperia, Legacoop Liguria.

Tutti gli eventi sono ad accesso libero e gratuito.

Giovedì 03/08 ore 20.00

Presentazione del libro ‘’Liguria in Cucina’’ di Enrica Monzani

in collaborazione con la libreria Mondadori di Imperia. Seguirà degustazione in collaborazione con il Sindacato Assipan con Mario Ragazzo de ''L'altra Panetteria'' di Imperia. A cura di Confcommercio Imperia.

Venerdì 04/08 ore 21.00

“L’olio e gli altri ingredienti della nostra vita” di Maurizio Pescari

Un libro dedicato all'olio dove non si parla solo di olio, ma storie di persone e di territori, che finiscono puntualmente con una prima colazione, con l'olio protagonista e conseguente ricetta.

A seguire degustazione di olio evo e suoi derivati a cura dei frantoiani di CNA Imperia.

Sabato 05/08 ore 18.00

Il Moscato “LAMANTIDE”, la novità dell'azienda agricola Fontanacota.

Lamantide nasce da uve di moscato bianco, coltivate a Pornassio, a 500 metri slm, dove trova il perfetto connubio tra clima, terreno ed esposizione per il raggiungimento dell’ideale maturità aromatica. Sentori di frutta esotica accompagnati da una fresca scia vegetale, fanno da contraltare alla tipica nota aromatica del vitigno. Profumato al naso, fruttato e gradevole al palato. A cura di CIA Imperia.

Domenica 06/08 ore 18.00

“Il branda della barca”

laboratorio con degustazione gratuita con l’ITTITURISMO PATRIZIA di Sanremo. A cura di Legacoop Liguria.

Martedì 08/08 ore 18.00

“La ricetta del pescatore”

laboratorio con degustazione gratuita con il comandante Salvatore Pinga dell’ittiturismo Pingone – unico ittiturismo della città di Imperia. A cura di Legacoop Liguria.

Mercoledì 9 agosto ore 21.15

“Imperia e le sue vallate”

presentazione del libro "Blackbirds - I corvi siamo noi" di Federico Amoretti e suggestioni black an' blue del suo basso

Federico Amoretti presenterà il suo ultimo libro edito Antea Edizioni di Angelo Giudici e si esibirà assieme al chitarrista Mauro Musicco con arrangiamenti musicali letterari. Relatori Angelo Giudici e Mauro Musicco. A cura di Confartigianato Imperia.

Informazioni al numero 337104 3629e sulla pagina Facebook L’Approdo