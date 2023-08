Anche quest'anno la Croce Rossa di Bordighera organizza per il 32° anno la corsa podistica in notturna. Pensata dal Presidente Palmero nel lontano 1990, nel periodo estivo, per coinvolgere turisti e cittadini bordigotti.

La partenza, mercoledì 9 agosto, è prevista come sempre dal Chiosco della Musica sul lungomare Argentina e interesserà le vie della città e del borgo antico. La manifestazione, non competitiva, è aperta a tutti. Iscrizioni dalle 18.30 con partenza alle 20.30.