Ventimiglia: grido d'allarme da frazione Torri "Il Bevera è diventato una foresta, serve un intervento" (Foto)

Un nostro lettore di frazione Torri a Ventimiglia ci ha scritto per segnalarci un nuovo problema, oltre a quello della fognatura:

“Ci chiediamo quando il fiume sarà ripulito, visto che sono cresciuti molti alberi ed ormai è diventato una foresta. Se dovesse venire un'altra piena come si deve immagino i danni che potrebbero verificarsi. C'è la possibilità che tutti gli alberi creino una diga (è solo una probabilità.). Mi rivolgo al comune di Ventimiglia che solleciti gli enti competenti perché non bisogna aspettare che cadano i ponti per tenere puliti i fiumi”.