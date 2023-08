Sanremo: regolamento antenne, il consiglio boccia le osservazioni di Wind e dei comitati (video)

Bocciate le osservazioni di Wind, EI Tower e comitato Bonmoschetto, approvate quelle dello Sportello Unico per le Attività Produttive. È questo l’esito della votazione del consiglio comunale in merito alle controdeduzioni arrivate in Comune sul regolamento per l’installazione di nuove antenne di telefonia sul territorio comunale. Gli uffici del Comune, di fatto, hanno approvato solamente quelle ‘interne’ del SUAP, restituendo al mittente le altre.

“Abbiamo adottato un regolamento in consiglio comunale - ha commentato in merito l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella - non adottando le osservazioni lo difendiamo. È sempre lo stesso”.

Dai banchi della maggioranza la consigliere Ethel Moreno ha annunciato la propria astensione per il mancato dialogo con i componenti del comitato, critica espressa anche dal consigliere Luca Lombardi. Mentre il consigliere Roberto Rizzo ha auspicato che le aziende della telefonia possano trovare maggiori difficoltà nell’installazione si nuove antenne.

Al termine della discussione la pratica è stata votata all’unanimità.

La discussione in consiglio comunale

Durante la seduta del consiglio sono state votate favorevolmente anche le pratiche per il trasferimento dei cantieri navali a Capo Verde, la capitalizzazione di Amaie per 2,5 milioni di euro e il trasferimento della sede della Polizia Locale in via Pietro Agosti.