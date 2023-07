Imperia: il 26 agosto a Caramagna la festa 'Aspettando il centenario', appello a residenti e 'abitaissi'

Da Caramagna è stato lanciato un appello alle famiglie originarie, agli ‘abitaissi’ e ai gruppi storici locali, per la serata con cena e ballo ‘Aspettando il Centenario’, fissata per sabato 26 agosto.

Caramagna Ligure era un Comune autonomo fino al 1923 e comprendeva Caramagna Soprana, Baccan, Caramagnetta, Cantalupo e Ricci. A seguito dell’unificazione con gli altri 10 Comuni, fa parte di Imperia. Quest’anno, nella ricorrenza del Centenario della nascita del Comune, in occasione della festa patronale di San Bartolomeo Apostolo (che si terrà a fine agosto) da Caramagna si vuole ricordare l’identità dell’antico borgo. Accanto alle cerimonie religiose è previsto un ricco programma di appuntamenti.

In particolare, sabato 26 agosto verrà organizzata la ‘Cena e Ballo aspettando il Centenario’, in collaborazione con l’Us Caramagna Mocambo. Buon cibo e balli per ritrovarsi in allegria intorno a un tavolo e ricordare i tempi passati. La serata avrà come tema ‘Le famiglie’, sia quelle ‘originarie’ che gli ‘abitaissi’.

“Rivolgiamo un appello – dicono gli organizzatori - agli abitanti di Caramagna, Cantalupo e Caramagnetta, discendenti dalle famiglie di inizio secolo scorso (Massabò, Lagorio, Paglieri, Garibbo, Anselmi, Dulbecco, Acquarone, Bessone, etc.) a partecipare alla serata, organizzata al Mocambo di Caramagna. L’invito è rivolto anche agli ‘abitaissi’, quelle famiglie che si sono stabilite in Caramagna nel corso del tempo, pur non essendone originarie e che sono parte integrante della Comunità. Lo stesso invito viene rivolto ai gruppi storici di aggregazione, come la ‘Compagnia del Nespolo’ e a chiunque abbia voglia di ritrovarsi per ricordare i vecchi tempi. La serata è aperta a tutti. Per motivi organizzativi è necessario prenotare ai numeri: 329/4447596, 333/9872999 e 348/9106161.