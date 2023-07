Sanremo: tutto pronto per il 'Summer Festival' di Rds, oggi pomeriggio sopralluogo sul palco (Foto)

Sopralluogo dell’Assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi, insieme alla Polizia Municipale e alle forze dell’ordine, oggi pomeriggio in piazzale Dapporto che, domani e sabato ospiterà il grande villaggio della musica (l'allestimento QUI), organizzato dall’emittente radiofonica nazionale Rds, denominato ‘Summer Festival’.

Domani si esibiranno Sethu, Paola&Chiara, Rocco Hunt e Sophie And The Giants mentre sabato saliranno sul palco Aaron, Cioffi, Gianmaria, Ana Mena e Francesca Michielin.

Artisti di portata nazionale e internazionale che faranno parte del grande evento organizzato dall’emittente radiofonica e arrivato nella città dei fiori grazie alla collaborazione di Regione Liguria e Comune di Sanremo.

Le tappe precedenti dell'RDS Summer Festival hanno sempre registrato il tutto esaurito con numeri vicino alle 10 mila presenze, che dovrebbero arrivare a circa 5.000 in ogni serata, a Sanremo. Per l'organizzazione della tappa sanremese dell'RDS Summer Festival il Comune di Sanremo ha partecipato con una somma di 65 mila euro, mentre da Regione Liguria ne sono arrivati 50 mila.

I presentatori delle due serate saranno Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi, voci del pomeriggio di RDS in onda tutti i giorni dalle 15 alle 19.

Per accogliere al meglio le migliaia di persone in arrivo, il Comune di Sanremo ha organizzato insieme a Riviera Trasporti una serie di corse straordinarie per un servizio bus con fermate dedicate ogni 20 minuti dalle 17 sino alla fine del servizio alle 2 circa. È stata potenziata la linea 13 “Sanremo-Taggia” (e ritorno) che passerà all'interno del Mercato dei Fiori a Bussana e accanto al parcheggio della stazione ferroviaria di Taggia dove saranno allestite due aree parcheggio per chi arriverà in auto.

Il consiglio è quello di lasciare l’autovettura: al parcheggio della stazione di Taggia e prendere il bus per raggiungere Sanremo; al Mercato dei Fiori (via Quinto Mansuino 12, Valle Armea) e recarsi alla fermata del bus che insiste su via Frantoi Canai (lato Levante) per prendere il bus e raggiungere Sanremo.