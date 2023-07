Il Teatro della Tosse torna ad Apricale con “Shakespeare by night” (foto e video)

Dal 6 al 16 agosto, dopo una tournée estiva che ha toccato borghi e città di Liguria e Piemonte, arriva in scena ad Apricale “Shakespeare by night”, spettacolo a stazioni di Emanuele Conte prodotto da Fondazione Luzzati Teatro della Tosse. Un nuovo allestimento immersivo e site specific, un percorso del tutto inedito, che consentirà al pubblico di raggiungere gli angoli meno conosciuti di questo storico borgo dell’imperiese che per primo ha ospitato i nostri spettacoli estivi e con cui la collaborazione prosegue da più di trent’anni.

In un mondo dove tutto è possibile anche, e soprattutto, l’impossibile Calibano, le streghe di Macbeth, Claudio, Puck e molti altri appariranno, parleranno di sé, dialogheranno e si inseguiranno tra loro, per poi scomparire nuovamente, mescolando le carte e scompagnando le trame di sogni, tentazioni, vizi e virtù, per liberarsi dai vincoli ingombranti della realtà; un immaginario senza spazio e senza tempo che abita i luoghi con i corpi degli attori e degli spettatori e con le parole del Bardo, in uno scambio continuo di drammaturgie.



“Riporteremo William Shakespeare nel mondo notturno da cui provengono tanti dei suoi personaggi - dichiarano gli organizzatori - sorprenderemo l'immenso Falstaff, benfornito di corna di cervo, in attesa di due dame misteriose, le streghe di Macbeth intente a celebrare i loro riti spaventosi, un Puck, forse due Puck, forse cento Puck a farci da guida nel buio e dispettosamente sparire per lasciarci da soli con la notte e il bosco; trasportati in un altro tempo nel regno degli elfi e delle fate del Sogno di una notte mezza estate. Alla fine torneremo emozionati verso le zone sicure e ben illuminate del mondo contemporaneo lasciandoci indietro il mondo sognato più vero del vero che William Shakespeare ha creato per noi”.