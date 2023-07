Bordighera organizza una pulizia della banchina foranea e ”SportinPorto” (Foto)

A Bordighera, il 5 agosto, andrà in scena una manifestazione, organizzata dall’associazione al Porto in collaborazione con il comune della città delle palme, dedicata al mare.

Dalle 8 alle 10 volontari e alcune associazioni cittadine saranno impegnate nella pulizia dell’approdo, della banchina foranea, dei fondali e delle acque antistanti “Per amore, per il mare”. Al termine sarà offerto un rinfresco.

Dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18, invece, vi sarà ”SportinPorto”, che permetterà di provare l’emozione di un’uscita in mare in barca a vela, in kayak, in sup, con l'immersione subacquea, con una nuotata in mare e con lo snorkeling.